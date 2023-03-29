Соннен: Ковингтон станет главным злодеем UFC, если выиграет у Эдвардса
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Бывший боец смешанных единоборств, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о возможном титульном поединке между Колби Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.
«Что будет, если Ковингтон выиграет у Леона Эдвардса? Думаю, в таком случае Колби станет главным злодеем в истории UFC. Как вы думаете? Перед ним откроются огромные возможности, СМИ будут обращать внимание на него. Что он будет делать? Что будет говорить? Очень любопытно», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что действующий чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс проведёт следующий бой с Колби Ковингтоном.
При этом сам Эдвардс заявил, что не хочет проводить титульный поединок с Ковингтоном.
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