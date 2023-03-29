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«Кори переиграл его». О’Мэлли оценил победу Сэндхагена над Верой

«Кори переиграл его». О’Мэлли оценил победу Сэндхагена над Верой
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли оценил выступление Кори Сэндхагена в поединке с Марлоном Верой.

«Я считаю, Кори просто переиграл Марлона. Они дрались в большой клетке, процентов на 40 больше, чем в UFC Apex. Если бы они дрались в маленькой клетке, Вере было бы комфортнее. Не думаю, что проблема была в Чито, просто Сэндхаген оказался чертовски хорош. Вера не очень быстрый парень, но выносливый. Однако Кори был сфокусирован все 25 минут и сделал то, что должен был. Но Сэндхаген пользовался борьбой чаще, чем я ожидал», — сказал О’Мэлли в своём подкасте.

Кори Сэндхаген выиграл у Марлона Веры раздельным решением судей на турнире UFC on ESPN 43.

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