Дариуш: Порье сейчас и сам не знает, чего хочет

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался об амбициях экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье.
«Бой Порье с Гэтжи был бы прекрасным. Уже был один прекрасный поединок между ними, и он был великолепным. Но сейчас всё в руках Порье, ведь сейчас он сам диктует условия относительно того, с кем он будет драться дальше. Мне кажется, сейчас он в странном положении и сам не знает, чего хочет. Я знаю, что он хотел бы подраться за титул, но хочет ли он тратить время и силы на это? Думаю, сейчас он именно в таком положении и ищет решение», — цитирует Дариуша Sportskeeda.
Дастин Порье в последнем поединке выиграл удушающим приёмом у Майкла Чендлера. Боец уже выражал готовность принять реванш с Джастином Гэтжи.
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