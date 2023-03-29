Бой Григория Пономарёва с Мухуматом Вахаевым состоится на АСА 160 в июле

Российский боец, бывший чемпион лиги AMC Fight Nights в тяжёлой весовой категории Григорий Пономарёв дебютирует в АСА поединком с экс-обладателем титула Мухуматом Вахаевым.

Поединок пройдёт в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжёлом весе 21 июля на турнире АСА 160, который состоится в Сочи. Об этом сообщил вице-президент АСА Асланбек Бадаев на своей странице в социальных сетях.

Григорий Пономарёв в двух последних поединках встречался с Юсупом Шуаевым и выиграл оба раза — удушающим приёмом и техническим нокаутом. Всего у него шесть побед в ММА при двух поражениях.

Мухумат Вахаев, который был чемпионом АСА в 2020 году, в последнем поединке проиграл Евгению Гончарову единогласным решением судей. Всего у него 11 побед, шесть поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.