Бой Григория Пономарёва с Мухуматом Вахаевым состоится на АСА 160 в июле

Российский боец, бывший чемпион лиги AMC Fight Nights в тяжёлой весовой категории Григорий Пономарёв дебютирует в АСА поединком с экс-обладателем титула Мухуматом Вахаевым.
Поединок пройдёт в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжёлом весе 21 июля на турнире АСА 160, который состоится в Сочи. Об этом сообщил вице-президент АСА Асланбек Бадаев на своей странице в социальных сетях.
Григорий Пономарёв в двух последних поединках встречался с Юсупом Шуаевым и выиграл оба раза — удушающим приёмом и техническим нокаутом. Всего у него шесть побед в ММА при двух поражениях.
Мухумат Вахаев, который был чемпионом АСА в 2020 году, в последнем поединке проиграл Евгению Гончарову единогласным решением судей. Всего у него 11 побед, шесть поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
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