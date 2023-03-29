Соннен: возможно, Хукер был пьян, когда рассказывал о капельнице Махачева

Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен рассказал о том, как команда Алекса Волкановски отреагировала на слухи про использование капельницы Исламом Махачевым.

«Новость о капельнице Махачева быстро разошлась по команде Волкановски, и их настроение резко изменилось. Внезапно они перестали быть такими же дружелюбными к команде Ислама Махачева. Так совпало, что в тот день был день рождения Дэна Хукера и все пошли праздновать. Во время празднования Хукер решил рассказать о капельнице всему миру.

Я ценю, что тренер Крейг Джонс поделился этим со мной. Хукер поддерживал своего друга. И, возможно, он был пьян, когда рассказывал об этом. Но я не думаю, что Ислам делал что-то запрещённое», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.