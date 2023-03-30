Брайан Ортега: хотел бы посмотреть, как Волкановски возьмёт своё в бою с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега, выступающий в полулёгком весе UFC, высказался о перспективах Алекса Волкановски и его возможном реванше с Исламом Махачевым.

В феврале Ислам Махачев выиграл у Алекса Волкановски единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

«Думаю, Волкановски заслужил и бой с временным чемпионом Яиром Родригесом, и реванш с Исламом Махачевым. С удовольствием бы посмотрел, как Алекс заберёт своё в бою с Махачевым. Если реванша не будет, то у Волкановски будет защита титула с Родригесом. Полулёгкий дивизион сейчас в порядке. Кто выиграет в бою Алекса с Яиром? Я бы ставил на Волкановски», — приводит слова Ортеги MMA Fighting.