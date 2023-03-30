Стало известно, когда может состояться бой Усик — Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о двух вариантах боя между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В одном из вариантов поединок может состояться нынешним летом.

«Вариант №1 — это если Усик пройдёт своего обязательного претендента Дэниела Дюбуа. Тогда у нас появится шанс сделать бой в Саудовской Аравии. Второй вариант — предложить Дюбуа отступные. В этом случае бой и вовсе может состояться уже в июле», — приводит слова Уоррена vRINGe.com.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, так как стороны не договорились об условиях контракта.

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