Стало известно, когда может состояться бой Усик — Фьюри
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Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о двух вариантах боя между украинским боксёром Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В одном из вариантов поединок может состояться нынешним летом.
«Вариант №1 — это если Усик пройдёт своего обязательного претендента Дэниела Дюбуа. Тогда у нас появится шанс сделать бой в Саудовской Аравии. Второй вариант — предложить Дюбуа отступные. В этом случае бой и вовсе может состояться уже в июле», — приводит слова Уоррена vRINGe.com.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, так как стороны не договорились об условиях контракта.
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