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Боксеры и тренеры организовали протест перед штаб-квартирой МОК

Боксеры и тренеры организовали протест перед штаб-квартирой МОК
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Представители боксёрского сообщества организовали два массовых мирных протеста у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

Более 500 боксёров, тренеров и единомышленников из разных стран, в частности, из России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши Германии и Италии, собрались перед штаб-квартирой, чтобы выступить за олимпийское будущее бокса под руководством IBA. Протест возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели.

Волна мирных протестов началась в прошлом году, когда легендарный боксёр Рой Джонс-младший провёл в Лозанне перед Олимпийским музеем мирную демонстрацию под лозунгом «Нет Олимпиады без бокса».

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