Боксеры и тренеры организовали протест перед штаб-квартирой МОК
Поделиться
Представители боксёрского сообщества организовали два массовых мирных протеста у штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.
Более 500 боксёров, тренеров и единомышленников из разных стран, в частности, из России, Казахстана, Франции, Швейцарии, Польши Германии и Италии, собрались перед штаб-квартирой, чтобы выступить за олимпийское будущее бокса под руководством IBA. Протест возглавила чемпионка мира и Олимпийских игр из Франции Эстель Моссели.
Волна мирных протестов началась в прошлом году, когда легендарный боксёр Рой Джонс-младший провёл в Лозанне перед Олимпийским музеем мирную демонстрацию под лозунгом «Нет Олимпиады без бокса».
Комментарии
- 30 марта 2023
-
10:27
-
10:00
-
09:55
-
08:23
-
00:52
- 29 марта 2023
-
23:50
-
23:24
-
23:10
-
22:39
-
21:50
-
21:30
-
20:33
-
20:18
-
19:52
-
19:21
-
18:57
-
18:46
-
18:29
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
16:31
-
16:22
-
16:08
-
16:06
-
15:43
-
15:41
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:52
-
13:42
-
13:33
-
12:52
-
12:43
Партнерский контент