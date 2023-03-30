Промоутер: знаете, что убило бой Усика и Фьюри? Соцсети!

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), высказался по поводу срыва боя между британцем и представителем Украины Александром Усиком.

«Знаете, что убило этот бой? Соцсети! Парни маялись ерундой в соцсетях вместо того, чтобы разрешить старшим парням спокойно решить все дела. Была бы у нас возможность спокойно работать, проблем бы не было», — сказал Уоррен в интервью TalkSPORT.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, так как стороны не договорились об условиях контракта.