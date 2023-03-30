Бывший чемпион мира по боксу высказался о бое с Макгрегором в октагоне. Конор ответил

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о возможном поединке с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.
«Если бы я дрался с Конором Макгрегором в клетке, я бы тренировался усерднее, потому что это Конор Макгрегор. Конор Макгрегор может доставить мне несколько небольших проблем, но он слишком маленький», — сказал Фроч в эфире одной из передач.
Конор в ответ на это написал в социальных сетях:
«Эдди Хирн, заставь этого парня подписать контракт на бой».
Макгрегор не выступал с июля 2021 года и должен вернуться в октагон ближайшей осенью.
Ранее Макгрегор высказался о продолжении бойцовской карьеры за пределами сильнейшей организации мира.
Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов с победой:
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