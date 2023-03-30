Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон сыграли в шахматы

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл шахматную партию со своим будущим соперником американцем Кевином Джонсоном.

Победу в партии одержал россиянин, после чего бойцы обменялись рукопожатием и приступили к своим тренировкам.

Поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который начнётся 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Напомним, для Вячеслава Дацика это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец выиграл у Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.