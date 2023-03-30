Анастасию Демурчян встретили болельщики после победы на чемпионате мира. Фото

Чемпионку мира по боксу, россиянку Анастасию Демурчян встретили болельщики после выступления в Индии.

Напомним, в финальном матче весовой категории до 70 кг Демурчян единогласным судейским решением победила австралийку Фрэнсис Скотт. Призовые россиянки составили $ 100 тыс.

На женском чемпионате мира по боксу в Нью-Дели сборная России завоевала три медали. Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова, заработавшая $ 50 тыс. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак — её призовые составили $ 25 тыс.

Мужской чемпионат мира среди боксёров-любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).