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UFC анонсировала бой Азамата Мурзаканова и Дастина Джейкоби

UFC анонсировала бой Азамата Мурзаканова и Дастина Джейкоби
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В UFC анонсировали поединок российского полутяжеловеса Азамата Мурзаканова и американца Дастина Джейкоби. Их бой состоится 16 апреля на турнире UFC Fight Night.

На счету 36-летнего россиянина две победы в UFC, последняя из которых состоялась в августе техническим нокаутом в третьем раунде над Девином Кларком.

34-летний Джейкоби прошлый бой проиграл Халилу Раунтри (11-5) раздельным решением судей на UFC Fight Night 213. Турнир состоялся 29 октября 2022-го в Лас-Вегасе, США.

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