Уайлдер: ненавижу Фьюри, он — читер. Я много что знаю

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказал своё отношение к британцу Тайсону Фьюри.

«Я не выношу этого парня. Он читер, и мне много чего известно о нем. Многие топы бокса знают кучу всего, так что их не одурачишь, бро. Ну а так, бокс — это мирная площадка. Мы можем сосуществовать друг с другом. Ты остаешься там, а я остаюсь здесь, всё просто», — сказал Уайлдер в интервью ESPN.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу (42 – нокаутом).

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: