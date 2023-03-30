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«Ни о чём не жалею». Джошуа объяснил свою истерику после поражения от Усика

«Ни о чём не жалею». Джошуа объяснил свою истерику после поражения от Усика
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа высказался по поводу своего поведения после поражения во втором поединке с украинцем Александром Усиком.

Напомним, сначала американец сбросил пояса Усика с ринга, а затем вступил в спор с одним из членов команды Александра, что едва не переросло в драку. Позже боксёр собирался уйти в раздевалку, а по пути начал конфликт с одним из болельщиков. После этого он вернулся на ринг, обнял Усика, накинул на себя флаг Украины и дал интервью со слезами на глазах.

«На ринге я просто выразил всё то, через что мне пришлось пройти. У меня никогда не было отца, который подталкивал бы меня вперёд. Я всё сделал сам. В 18 лет, пойдя по неправильной дороге, я увидел другой путь, и мне потребовалось многое, чтобы принять это решение. Я избавился от многих вещей в своей жизни, чтобы сосредоточиться на боксе, и тут меня осенило.

Я всегда думал, что почувствую это только тогда, когда уйду на пенсию, когда скажу, что покончил с боксом. Думал, что в тот момент почувствую, как много он для меня значит, но это случилось именно тогда.

Я ни о чём не жалею. Если вам это не нравится, ни в коем случае не включайте телевизор, потому что таков я. И такова жизнь, она не всегда будет идеальной. Люди проходят через разные вещи, и если вы поймёте, через что прошёл я, то поймёте и меня», — приводит слова Джошуа BoxingScene.

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