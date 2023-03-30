Экс-чемпион мира: бой Джошуа и Фьюри остаётся огромным для мирового бокса

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Карл Фрэмптон считает, что Энтони Джошуа должен вызвать на поединок британца Тайсона Фьюри.

«Энтони Джошуа должен не только победить Джермейна Франклина на O2 Arena, он должен победить стильно. Победы по очкам недостаточно. Я хочу, чтобы он избавился от Франклина досрочно, вышел на ринг и вызвал Тайсона Фьюри. Бой Джошуа и Фьюри остаётся огромным для бокса. Масштабный бой не только для британского бокса, но и на мировой арене», — приводит слова Фрэмптона BoxingScene.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа уже однажды срывался.

Ранее Джошуа высказывался о сложностях переговоров с Тайсоном Фьюри.

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