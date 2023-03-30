«Насыщенный день с братьями. Обсудили много ближайших планов». Хабиб показал новое фото

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.
«Был насыщенный день с братьями. Тренировки, ифтар, таравих. Обсудили много ближайших планов. Этот месяц поистине является удивительным месяцем (Рамадан). Не упускайте возможность сделать добро близким своим людям, не забывайте больных, сирот, бедных и нуждающихся людей, не обязательно быть богатым человеком чтобы помогать. Пусть аллах поможет нам во всём и простит наши грехи и упущения по милости своей», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед было одержано в UFC.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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