«Насыщенный день с братьями. Обсудили много ближайших планов». Хабиб показал новое фото

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией.

«Был насыщенный день с братьями. Тренировки, ифтар, таравих. Обсудили много ближайших планов. Этот месяц поистине является удивительным месяцем (Рамадан). Не упускайте возможность сделать добро близким своим людям, не забывайте больных, сирот, бедных и нуждающихся людей, не обязательно быть богатым человеком чтобы помогать. Пусть аллах поможет нам во всём и простит наши грехи и упущения по милости своей», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед было одержано в UFC.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: