Умар Нурмагомедов высказался о возможном бое с Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу потенциального поединка с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
«Огромный вызов для меня и старт в большой игре. Поехали», – написал Умар.
Ранее сам Двалишвили заявил, что пока не планирует драться с Нурмагомедовым из-за травмы.
Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Двалившили в последнем бою одолел россиянина Петра Яна.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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