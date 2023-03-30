Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мне это нравится, понимаете?» Гэтжи — об оскорблении со стороны Макгрегора

«Мне это нравится, понимаете?» Гэтжи — об оскорблении со стороны Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи прокомментировал высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор у себя в соцсетях назвал его неполноценным, а после удалил сообщение.

«Я никак не реагирую на это. Знаете, это один из моих подходов — заставить всех думать, будто вы глупы, а затем воспользоваться этим. Думаю, это прекрасно играет мне на руку. Мне нравится, когда люди думают, что я неполноценный или тупица, понимаете?» — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 286, Гэтжи победил Рафаэля Физиева. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для него эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

Материалы по теме
Физиев разбит! За минуту Гэтжи растёр чемпионские мечты Атамана в порошок
Физиев разбит! За минуту Гэтжи растёр чемпионские мечты Атамана в порошок
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023