«Мне это нравится, понимаете?» Гэтжи — об оскорблении со стороны Макгрегора

Известный американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи прокомментировал высказывание бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор у себя в соцсетях назвал его неполноценным, а после удалил сообщение.
«Я никак не реагирую на это. Знаете, это один из моих подходов — заставить всех думать, будто вы глупы, а затем воспользоваться этим. Думаю, это прекрасно играет мне на руку. Мне нравится, когда люди думают, что я неполноценный или тупица, понимаете?» — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 286, Гэтжи победил Рафаэля Физиева. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для него эта победа стала 24-й в профессиональной карьере.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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