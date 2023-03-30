Гэтжи: я могу нокаутировать Ислама Махачева
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Известный американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи выразил мнение, что смог бы нокаутировать чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.
«Думаю, бой получился бы тяжёлым для всех. Так или иначе, он чемпион. Я должен выступить идеально. Примерно так, как сражался только что. Или так же, как с Тони Фергюсоном. В этих случаях я контролировал пространство, и каждый раз, когда они входили в моё пространство, я наносил урон.
Очевидно, было бы много борьбы. В первую очередь нужно будет развить выносливость, чтобы комфортно драться в этом бою. Думаю, я могу нокаутировать его. Я думаю, что могу нокаутировать любого», — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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