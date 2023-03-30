Гэтжи: возможно, уйду из UFC, если Макгрегору дадут титульный бой

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, занимающий третье место в рейтинге легковесов UFC, заявил, что не исключает ухода из промоушена в случае получения ирландцем Конором Макгрегором права сразиться в титульном поединке.

«Ушёл бы я, если бы Конор выиграл [в шоу The Ultimate Fighter] и затем ему дали титульный бой? Возможно. В таком случае меня бы ранили действия компании, которую я представляю. Но это вне моего контроля. Я просто очень надеюсь, что этого не произойдёт. Всякое может произойти. Но если этот сценарий всё-таки осуществится, я был бы опустошён», — сказал Гэтжи на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. В последний раз он выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: