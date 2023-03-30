Сланов: если б было шесть раундов, однозначно бы сказал, что Джонсон победит Дацика

Известный тренер по боксу Виталий Сланов высказался о предстоящем поединке между российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном. Бой состоится 31 марта в Москве и пройдёт по правилам бокса.

«Джонсон сейчас немного постарел, заржавел. Раньше он был серьёзным боксёром. Если бы было шесть раундов, я бы однозначно сказал, что Джонсон выиграет. А в трёх раундах я не могу ничего сказать. Какая вероятность, что Джонсон закончит поединок на ногах? Я думаю, однозначно, что на ногах закончит. Может даже выиграть. Но в трёх раундах всё-таки может и не выиграть», — сказал Сланов на канале «События в мире бокса и ММА» в YouTube.

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