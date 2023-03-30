«Это самый важный фактор». Гэтжи назвал главную разницу между Хабибом и Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, занимающий в настоящий момент третье место в рейтинге легковесов UFC, поделился мыслями о разнице между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в той же весовой категории Исламом Махачевым.

«Думаю, что они очень похожи. Но самое большое отличие в том, что Ислам проигрывал досрочно. Его финишировали. Так что аура непобедимости хоть и присутствует, но она не основана на стопроцентных фактах, как у Хабиба. Как мне кажется, это самый важный фактор, самая большая разница», — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. Махачев в общей сложности провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

В Катаре отметили победу Махачева: