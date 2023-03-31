Макгрегор отреагировал на то, что Гэтжи может покинуть UFC из-за него

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал недавнее заявление американца Джастина Гэтжи. Ранее тот сказал, что может уйти из UFC, если Макгрегор получит шанс сразиться в титульном поединке.
«Этот безмозглый дурак получил титул после единственной победы над Чендлером. Тем не менее он говорит, что уйдёт, если я получу то же самое. Типичный Гэтжи с его птичьими мозгами. Болван. Две попытки подраться за титул. Ноль побед», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.
Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
- 31 марта 2023
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
-
23:28
-
22:59
-
22:45
-
22:14
-
21:35
-
20:58
-
20:16
-
20:02
-
19:40
-
18:56
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:38
-
16:21
-
16:17
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
13:58
-
13:37
-
13:19
-
12:43
-
12:32
-
11:56
-
11:50
-
10:48
-
10:27
-
10:00