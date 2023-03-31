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Макгрегор отреагировал на то, что Гэтжи может покинуть UFC из-за него

Макгрегор отреагировал на то, что Гэтжи может покинуть UFC из-за него
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал недавнее заявление американца Джастина Гэтжи. Ранее тот сказал, что может уйти из UFC, если Макгрегор получит шанс сразиться в титульном поединке.

«Этот безмозглый дурак получил титул после единственной победы над Чендлером. Тем не менее он говорит, что уйдёт, если я получу то же самое. Типичный Гэтжи с его птичьими мозгами. Болван. Две попытки подраться за титул. Ноль побед», — написал Макгрегор у себя в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:

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