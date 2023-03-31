Гилберт Бёрнс дал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс поделился мнением о предстоящем поединке между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы должны провести поединок.

«Я думаю, всё решится в первом раунде. В этом поединке будет всего один раунд. Раньше Конор был чертовски хорош. В какой форме он сейчас, мы не знаем. Долгое время он не участвовал в соревнованиях, а в последних боях терпел поражения. Так что я не знаю. Чендлер, с другой стороны, пережил несколько жёстких боёв.

Надеюсь, победит Чендлер, но у Конора тоже есть хорошие шансы. Это будет безумный бой. Однако Чендлер за счёт взрывной скорости может нокаутировать его. Посмотрим. Будет один раунд, второго раунда в этом бою мы не увидим», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: