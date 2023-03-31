Отец Тайсона Фьюри призвал сына уволить своего тренера Хилла

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, призвал сына расстаться со своим американским тренером Шугаром Хиллом. Ранее Хил заявлял, что его подопечный даже не начинал подготовку к поединку с украинцем Александром Усиком.

«Тайсон знает моё мнение. Все эти люди, которые окружают его, хотят увольнения. Если они говорят о лояльности, то, насколько я понимаю, это не лояльность. Если вы стоите рядом плечом к плечу, то тоже должны принимать всё на себя.

Та история с Шугаром, что это вообще было? «Я здесь только ради Околи», о чём он говорил? Я видел, как он тренирует Тайсона. Он жил в его доме. Там была его жена, и он ходил в зал. И вот он поступает тпе, как поступил Иуда с Иисусом Христом. Что, чёрт возьми, происходит? Считаю, его надо уволить. Без вариантов», — приводит слова Джона Фьюри Metro.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: