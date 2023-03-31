«В нём есть хорошее». Кормье рассказал об окончании вражды с Джонсом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье заявил, что в настоящий момент не испытывает негативных чувств по отношении к соотечественнику, бывшему сопернику Джону Джонсу.
«У нас были разговоры о наших семьях. В самые тяжёлые моменты, когда умерла его мать, когда умер мой отец, он прислал сообщение. Он действительно это сделал. Я оценил это. Несмотря на всё, через что мы прошли, я благодарен ему за то, что он отправил это сообщение. Так же, как и я отправял ему сообщение из-за смерти его матери. Мы оба понимаем, что такое семья. В этом парне есть что-то хорошее, действительно есть.
У нас было большое соперничество, но теперь пора остановиться. Я уже не боец. Прямо сейчас я не питаю к нему неприязни», — сказал Кормье на канале Henry Cejudo в YouTube.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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