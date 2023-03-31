«Когда Саша не выходит на связь — он пьёт». Гаджиев – про сорванный эфир с Емельяненко

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на то, что сорвался прямой эфир Александра Емельяненко. Ранее промоутер Владимир Хрюнов анонсировал, что трансляция должна была состояться в четверг, 30 марта.
«Сложно сказать. Я не знаю, почему вчера этого не произошло. В целом, когда Саша не выходит на связь, это означает, что он пьёт. Это не значит, что вчера произошло то же самое. Может быть это была какая-то техническая накладка. Но есть два Александра Емельяненко. Один – который пьёт, и с ним невозможно вообще работать. А второй – который не пьёт и дерётся, собирает аудиторию, любим зрителям, вот и всё. По поводу вчера тяжело что-то сказать. У меня всегда такое мнение. Я категоричен бываю. Не всем это нравится. Ну а что, что такого? Слово «пьёт», это же на самом деле не обвинение в подлости или трусости. Ну, пьёт человек, да. Не раз собирался, поэтому надеюсь, что ещё раз соберётся и выступит», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!
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