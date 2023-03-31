«Супруге не понравилось». Александр Емельяненко рассказал, что меняет имидж

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что принял решение сменить имидж. Осенью прошлого года Александр покрасился в блондина.

«Старина была для съёмок, я уже говорил. Я снимался в кино, специально была для съёмок подкрашена борода, подкрашена голова, специально был седой цвет. Но мне не понравился этот внешний вид, супруге не понравилось, пришлось от него избавиться. Буду отращивать волосы, бриться начисто. Борода поднадоела, за ней надо ухаживать, бриться», — сказал Емельяненко на «Рен ТВ».

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

А. Емельяненко: отработка партера с братом! Были времена!