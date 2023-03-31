«Уставший с тренировки шёл». А. Емельяненко отреагировал на видео, где он выглядел пьяным

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал повышенное внимание общественности к себе. Александр рассказал, что на том видео, где он выглядел пьяным, на самом деле он был уставшим.
«Да ничего, просто уставший с тренировки шёл, пошатывался и всё. Ничего такого там не было, никаких хулиганских действий, движений. Вне подписанных контрактов и тренировочных процессов людям должно быть без разницы, чем я занимаюсь. Меня рассматривают под микроскопом. Вон [уже] походку изучают», — сказал Александр Емельяненко в эфире РЕН ТВ.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
Емельяненко не пустили в торговый центр. Возможно, он был пьян:
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