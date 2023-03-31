Камил Гаджиев рассказал о турнире AMC Fight Nights, который должен пройти в Казахстане

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о турнире своего промоушена, который должен состояться в Казахстане.

«Собственно, в Казахстан мы ездили именно ради футбольной команды. Попали туда в неудачное время с точки зрения погоды, всё время нашего пребывания там было «-20». Потом немного распогодилось, лишь к концу нашей поездки. Поэтому мы практически всё время проводили в отеле. Но зато был хороший спортивный результат. Мы вышли из группы с первого места, выиграли в полуфинале и в финале по пенальти проиграли 2DROTS. В целом очень крепкий турнир оказался. А сейчас мы летим в Алма-Ату. Уже и погода другая, и другие настроения. Но, опять же, главное – результат. Сейчас работа над турниром будет вестись обязательно. Есть мысль провести в июне провести турнир в Казахстане», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.