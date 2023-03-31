Камил Гаджиев назвал идеального соперника для Петра Яна

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, с кем Петру Яну следует провести следующий поединок в UFC.
«Сейчас, наверное, не нужно говорить о титульном поединке. Скорее о том, чтобы сами бои с его участием были достаточно громкими. А громкие – это имена. Я вот про Коди Гарбрандта слышал. Это было бы интересно. Мне кажется, сейчас к этому начали двигаться в UFC. Дождёмся. Но я бы Яна не списывал.
Я бы на его месте шёл за Гарбрандтом. Это два боксёра, на самом деле. Было бы интересно. А у Мераба нет смысла требовать сейчас реванша. Слишком уж односторонним был бой. Сейчас должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы Петя выиграл у Мераба. А вот дальше всё возможно, на самом деле», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
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