«Я бы требовал бой с Джонсом, не выходя из клетки». Камил Гаджиев – о Сергее Павловиче

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что на месте россиянина Сергея Павловича требовал бы поединка с американцем Джоном Джонсом, являющимся чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории. Павлович сейчас занимает третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

«Мне кажется, что нужно требовать это, не выходя из клетки. Бой Джонса с Миочичем изначально планировался на лето. Поэтому если он всё-таки произойдёт — хотя я слышал, что там есть определённые проблемы — то нужно вызвать Джонса, а потом уже ждать развязки поединка с Миочичем. Ничего не мешает ему так поступить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сергей Павлович провёл тренировку на свежем воздухе: