Бенеил Дариуш объяснил, почему зол на Чарльза Оливейру
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, почему злится на бразильца Чарльза Оливейру в преддверии их поединка.
«Не буду врать, я немного зол на Чарльза. Мы должны были провести этот бой в начале марта. Сейчас я уже должен был отдыхать, проводить время с ребёнком. Вместо этого я был вынужден тренироваться, заниматься восстановлением, правильно питаться, следить за весом. Не буду врать, я зол. К бою буду максимально готов», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.
Бой Дариуша и Оливейры должен состояться 6 мая. Ранее Бенеил заявил, что считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.
Оливейра: лев гуляет со львом. Уважайте мою историю:
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