Масвидаль заявил, что его не впечатлил бой Усмана и Эдвардса

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль поделился мнением о титульном поединке в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
«Я думаю, они не дрались в полную силу по разным причинам. Это не тот бой, которого заслуживали болельщики. И это то, что происходит с этими двумя на протяжении всей карьеры. Вот поэтому их не любят фанаты, поэтому они не бьют рекорды по просмотрам — потому что не рискуют. Фанаты ведь не дураки, они знают, что смотрят. Они знают, когда перед ними боец, готовый отдать всё.
Эти ребята много раз просто выходили и проводили тактические бои. Два-три удара — и потом просто двигаются друг от друга три минуты. Это не тот стиль, в котором действую я. Этот дивизион нуждается во мне больше, чем я нуждаюсь в нём», — сказал Масвидаль в программе The MMA Hour.
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