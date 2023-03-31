Энтони Джошуа показал самый большой вес в карьере перед боем с Франклином

1 апреля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.

Боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Энтони Джошуа составил 115,8 килограмма, и это самый большой вес британца в карьере. Вес Джермейна Франклина оказался почти на десять килограммов меньше — 106,2 килограмма.

Энтони Джошуа последний поединок провёл с украинцем Александром Усиком и проиграл раздельным решением судей. Всего у британца 24 победы при трёх поражениях в профессиональной карьере.

Джермейн Франклин в последнем бою проиграл Диллиану Уайту решением большинства судей. Это первое поражение американца в профессиональной карьере при 21 победе.