Энтони Джошуа показал самый большой вес в карьере перед боем с Франклином
Поделиться
1 апреля на стадионе «O2 Arena» в Лондоне пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Джермейном Франклином.
Боксёры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Энтони Джошуа составил 115,8 килограмма, и это самый большой вес британца в карьере. Вес Джермейна Франклина оказался почти на десять килограммов меньше — 106,2 килограмма.
Энтони Джошуа последний поединок провёл с украинцем Александром Усиком и проиграл раздельным решением судей. Всего у британца 24 победы при трёх поражениях в профессиональной карьере.
Джермейн Франклин в последнем бою проиграл Диллиану Уайту решением большинства судей. Это первое поражение американца в профессиональной карьере при 21 победе.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24
-
11:53
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
09:55
-
09:36
-
09:28
-
08:00
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
Партнерский контент