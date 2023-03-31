Масвидаль: я в десять раз популярнее Эдвардса в Англии

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль, выступающий в полусреднем весе UFC, заявил, что считает себя популярнее британского чемпиона Леона Эдвардса в Англии.

«Я в десять раз популярнее Леона Эдвардса в Англии, о чём вообще речь? Сколько они продали платных трансляций? Если бы цифры были хорошими, то их слили бы в прессу. Эдвардса с Усманом никто не знает, потому что они ничего не могут продать. Когда я приеду в Англию, выбью всю дурь из этого идиота, и за меня будут болеть сильнее, я вас уверяю», — приводит слова Масвидаля MMAFighting.

Леон Эдвардс выиграл у Камару Усмана на турнире UFC 286 и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Хорхе Масвидаль проведёт следующий бой на турнире UFC 287 с Гилбертом Бёрнсом.