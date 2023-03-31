Дацик — Джонсон: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:00

31 марта на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт поединок по правилам профессионального бокса между российским бойцом Вячеславом Дациком и американским боксёром Кевином Джонсоном.

Турнир начался в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнётся в 23:00 по московскому времени, а главный поединок должен стартовать примерно в 00:00. Трансляцию основного турнира, включая бой Дацика с Джонсоном, можно посмотреть на телевизионном канале «РЕН ТВ».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.

Для Вячеслава Дацика это второй поединок за шесть дней. 25 марта он выиграл техническим нокаутом у бразильца Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.