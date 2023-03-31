Альдо сообщил, где может пройти бой с Флойдом Мейвезером

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, бразильский боец Жозе Альдо высказался о возможном поединке с легендарным американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.

«Мы давно ведём переговоры об этом бое. Флойд уже осведомлён. Мне нужно пока сосредоточиться на предстоящем бое в субботу, а потом уже посмотрим, что произойдёт. Но переговоры идут давно, а бой может пройти в Саудовской Аравии. Так что всё верно. В субботу мы сделаем свою работу, а потом сядем за переговоры.

Я всегда уделял боксу много внимания. Когда завершил карьеру в ММА, то почти год занимался боксом. Хочу посмотреть, как далеко я могу зайти. В субботу проведу свой второй поединок в боксе. Хочу его выиграть, а потом сделать следующий шаг», — цитирует Альдо MMAJunkie.

1 апреля Жозе Альдо проведёт бой с Джереми Стивенсом. Это его второй поединок в боксёрской карьере. В первом бою Альдо выиграл решением судей у Эммануэля Замбрано.