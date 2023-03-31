«Заплати за машину, дом и учёбу сына». Промоутер Усика объяснил срыв боя с Фьюри

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, высказался о сорвавшихся переговорах с британцем Тайсоном Фьюри.
«Команда Усика вышла из переговоров, сейчас это ясно. Чтобы объяснить причину, давайте проведём аналогию. Представьте, что есть человек по имени Люк, и у него есть автомобиль Lamborghini Urus за € 300 тыс. Ты приходишь и предлагаешь € 500 тыс., потому что очень хочешь его. Люк понимает, что у тебя большое желание, и начинает выжимать преимущества. Он говорит, что ты можешь взять машину за € 1 млн. Ты понимаешь, что это много, но соглашаешься, потому что всё ещё очень хочешь его. Но вдруг он говорит: «Ты должен заплатить € 1 млн, но также покрыть страховку, возместить стоимость топлива за всё время, заплати аренду за мой дом, учёбу сына», и много подобного. И в конечном итоге он говорит, что ты не можешь водить этот автомобиль, а у тебя нет правда владеть им. И ты видишь, что сделка не выглядит справедливой, и что делать? Ты уходишь. Потому что не имеет смысла продолжать», — цитирует Красюка Boxing Social.
- 1 апреля 2023
-
00:38
-
00:34
-
00:14
- 31 марта 2023
-
23:56
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:34
-
20:50
-
20:38
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24
-
11:53
-
11:52