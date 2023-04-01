Павел Шульский одержал победу над Данило Сузартом единогласным решением судей
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31 марта в Москве на волейбольном стадионе «Динамо» проходит очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок Вячеслава Дацика с Кевином Джонсоном.
В рамках соглавного события турнира российский боец Павел Шульский провёл поединок с бразильцем Данило Сузартом. Бой по правилам профессионального бокса продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
Согласно статистике BoxRec, Шульский выиграл три поединка и потерпел пять поражений. Ещё один бой завершился вничью.
Данило Сузарт — чемпион французского промоушена Ares FC. В прошлом году он принимал участие в Dana White Contender Series, где проиграл нокаутом в первом раунде и не попал в UFC.
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