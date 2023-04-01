Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства

Американский боксёр Кевин Джонсон после победы над российским бойцом Вячеславом Дациком обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства

«Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Я хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своих отличным другом — Александром Поветкиным», — сказал Джонсон после боя.

Поединок Джонсона и Дацика возглавил очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоялся 31 марта на волейбольной площадке «Динамо» в Москва и прошёл по правилам профессионального бокса.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Кевина Джонсона решением большинства судей.