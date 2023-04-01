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Поветкин и Валуев комментировали бои, Дацик бился головой о кулаки. Фото

31 марта в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого стал поединок по правилам профессионального бокса между россиянином Вячеславом Дациком и американцем Кевином Джонсоном.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кевина Джонсона большинством судейских голосов.

После окончания боя Джонсон обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

Также в рамках соглавного события турнира российский боец Павел Шульский провёл поединок с бразильцем Данило Сузартом. Бой продлился все три раунда, судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

Лучшие фото с поединка Вячеслава Дацика и Кевина Джонсона — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.