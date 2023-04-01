Аспиналл: люди будут смеяться, но я собираюсь победить Джона Джонса

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC, заявил, что хочет выиграть у действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса.

«Я очень серьёзно отношусь к поставленной задаче. Знаю, люди будут смеяться, но я настроен серьёзно и собираюсь победить Джона Джонса и всех остальных на пути к титулу. Я совершенно серьёзен. Не думаю, что мне что-то мешает. Конечно, Джонс считается величайшим бойцом всех времён и он обладает поясом чемпиона в нашем дивизионе, но это дополнительная мотивация. Это для меня пинок под зад, чтобы работать ещё усерднее и выиграть», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.

На турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.