Аспиналл: люди будут смеяться, но я собираюсь победить Джона Джонса
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC, заявил, что хочет выиграть у действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса.
«Я очень серьёзно отношусь к поставленной задаче. Знаю, люди будут смеяться, но я настроен серьёзно и собираюсь победить Джона Джонса и всех остальных на пути к титулу. Я совершенно серьёзен. Не думаю, что мне что-то мешает. Конечно, Джонс считается величайшим бойцом всех времён и он обладает поясом чемпиона в нашем дивизионе, но это дополнительная мотивация. Это для меня пинок под зад, чтобы работать ещё усерднее и выиграть», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.
На турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
14:28
-
13:51
-
13:20
-
12:39
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:22
-
10:00
-
04:01
-
02:36
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:14
- 31 марта 2023
-
23:56
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:34
-
20:50
-
20:38
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент