«Договориться с Усиком легко, проблема в тебе?» Беллью раскритиковал Фьюри

Экс-чемпион мира и действующий обозреватель бокса британец Тони Беллью считает, что именно чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри стал инициатором срыва своего боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе с украинцем Александром Усиком.

«Ты не ведёшь себя так, как должен вести лучший супертяж в мире. И это важно, ведь ты лучший супертяж в мире. Ты ведущий боец в этом весе, но ты не делаешь того, что должен делать лидер. То, что должен делать самый сильный боец в мире. Раз ты сильнейший боец в мире, то уже давно должен был владеть всеми четырьмя титулами дивизиона. Ты должен был сделать так, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в твоём превосходстве. Ты должен был развеять все сомнения.

Из личного опыта знаю, что Эгис Климас, Александр Красюк и Александр Усик — чуваки, с которыми очень легко вести дела. Договориться с ними — плёвое дело. И я знаю это, так как вёл с ними переговоры. И мы договорились вообще без проблем. Как только Усик бросил мне вызов, я его принял, ведь мечтал подраться за все пояса в мире. Мы просто сели и обо всём договорились. Просто сели и сделали вместе этот бой. Вот так всё просто.

Тайсон, вспомни Энтони Джошуа. Усик был его обязательным претендентом. И Энтони дал ему не один бой, а целых два. Может быть, проблема всё же в тебе? Ведь почему тогда всем так сложно договориться именно с Тайсоном Фьюри?» — приводит слова Беллью vRINGe.com.

Ранее сообщалось, что причиной отмены боя стало недовольство Усика предложенным гонораром. Сам бой планировалось провести 29 апреля на стадионе «Уэмбли».