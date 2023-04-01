«Ему предстоит сразиться с большими парнями». Де ла Хойя — о Канело

Оскар де ла Хойя, бывший промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях мексиканца Сауля Альвареса, порадовался тому факту, что его экс-подопечный впервые за долгое время проведёт бой в родном городе, а также назвал соперников, поединок с которыми укрепит наследие Канело в боксе.

Напомним, 6 мая Альварес проведёт бой с британцем Джоном Райдером. Поединок за титулы WBA, WBC, IBF и WBO пройдёт в городе Гвадалахара (Мексика).

«Это будет здорово. По-моему, Канело вернётся в свой родной город через сколько? 12 лет? Это прекрасно. У него будет подготовительный бой с Райдером.

А потом ему предстоит сразиться с большими парнями — Бенавидесом и бой-реванш с Биволом. Там есть и другие бойцы. Я не уверен, в каком именно весе он останется. Я не его промоутер, я уже не тот, кто когда-то руководил его карьерой, но, если бы это зависело от меня, у нас был бы чёткий план, чтобы действительно укрепить его наследие, потому что эти бои, которые он проведёт в свои последние годы в боксе, он должен сделать достойными и по-настоящему построить своё наследие, чтобы стать одним из лучших.

Причина, по которой многие думают, что он движется к закату, заключается в том, что Бивол заставил его так выглядеть, но я не думаю, что Канело исчерпал себя. Следующим я бы сделал его бой с Бенавидесом, потому что стили определяют бои. Бенавидес сойдётся с ним, а там кто знает, кто нанесёт первый удар, тот и победит. Именно такие бои и создают твоё наследие. Это те персоны, о которых люди говорят: «Знаешь, я тебя уважаю». Так что, если бы я был его промоутером, мы бы точно дрались с лучшими», — сказал де ла Хойя в интервью FightHype.com.