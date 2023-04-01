Боб Арум: саудовцы дали понять, что проведут бой Усика с Фьюри ближе к зиме
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Известный американский промоутер Боб Арум сообщил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в конце года в Саудовской Аравии.
«Безусловно, переговоры провалились, потому что впереди маячила вероятность проведения боя в Саудовской Аравии. Саудовцы чётко дали понять, что проведут этот бой ближе к зиме — в ноябре или декабре. Они никого не обманывали. Сейчас Усику нужно подраться с Дюбуа в Англии, и в случае победы мы вернёмся к переговорам по бою с Тайсоном. Надеюсь, в Саудовской Аравии», — приводит слова Арума BoxingScene.
Ранее сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри должен пройти в Лондоне 29 апреля, но стороны так и не пришли к соглашению.
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