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Дацик — о проигрыше Джонсону: попытался взять его кулаки на калган. Не получилось

Дацик — о проигрыше Джонсону: попытался взять его кулаки на калган. Не получилось
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик прокомментировал поражение в боксёрском поединке с американцем Кевином Джонсоном, состоявшемся сегодня, 1 апреля. Напомним, Дацик уступил большинством судейских голосов по итогам трёх раундов.

«Вчера провёл поединок против Кевина Джонсона на РЕН ТВ. Хочу сказать, что это был хороший опыт для меня. Ещё никогда мне не приходилось драться с профессионалами такого уровня. Надеюсь, если он будет жить в Москве, мы с ним ещё поспаррингуемся. А как вам бой, друзья? Вспомнил старого себя! Попробовал взять его кулаки на калган (ударить головой. – Прим. «Чемпионата»). Не получилось», – написал Дацик в социальных сетях.

Кевин Джонсон – известный профессиональный боксёр. По ходу карьеры встречался с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Владимиром Кличко и Дереком Чисорой.

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