Промоутер Усика: никто не верит, что Фьюри готовился к бою 29 апреля

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, заявил, что обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри не готовился к поединку с его подопечным 29 апреля, о чём свидетельствуют его социальные сети.
«Когда Тайсон добился разделения гонорара 70 на 30 в свою пользу, он прогуливался по магазинам. Это не было похоже на упорную подготовку. На следующий день он попытался сделать вид, будто он тренируется, и постарался изобразить что-то в ринге со своим приятелем Джозефом Паркером, но это не выглядело убедительно.
Никто не поверит, что парень за пять недель до боя, крупнейшего боя в супертяжёлом весе за 25 лет, выбрасывает сигарету и говорит «окей», будто в фильме. Никто не поверит, что он планировал драться», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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