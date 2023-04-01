Промоутер Усика: что теперь делать Фьюри? Завершить карьеру, а затем подраться с «мешком»

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинца Александра Усика, иронично высказался о карьерных перспективах обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри, после срыва переговоров с его подопечным.

Напомним, поединок, планировавшийся на 29 апреля в Лондоне, был сорван из-за несогласия сторон с финансовыми условиями.

«Первым делом Фьюри нужно завершить карьеру. Затем он должен вернуться, как он это всегда делает. А после он должен подраться с «мешком», ведь он только что возобновил карьеру. Потом уже начнутся разговоры о большом бое. Однако в ключевой момент он будет вынужден принять правильное решение – подарить бой фанатам, сделавшим его таким популярным в мире бокса», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.